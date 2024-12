Jokey Kulübü resim yarışmasının sergisi İzmir'de açıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan sergide, "at, at sevgisi ve at yarışı" konulu 39 eser yer aldı. Sanatseverler, farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi.



"Şampiyon Sihirbaz" adlı eseri sergilenen ressam Nadya Ateş, AA muhabirine, yarışmaya ilk kez katıldığını söyledi.



Resminin sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ateş, "Bu sergiyi çok bekledim. Burada güzel bir çevrede olmak çok güzel." dedi.



Kızı Duru Bozkurt'un sergideki "Çoğullama" adlı eserini görmeye gelen anne Ayla Aguş da kızının çocukluğundan beri resme yeteneğinin olduğunu ve kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.



Yarışmanın yedinci sergisi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.



Türkiye Jokey Kulübünün resim sanatçılarını at temalı eserler yapmaya teşvik etmek, Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmak, kültür ve sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yarışmaya 514 eser katılmıştı.