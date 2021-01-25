Joker Donk'tan Malatya'da kritik 'pas'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in hem en güvendiği hem de jokeri olan Ryan Donk, Malatya karşısında hatasız oynadı.



Donk, Marcao ile birlikte stoper başladığı mücadelenin 85. dakikasında Luyindama'nın oyuna girmesinin ardından gol atmak adına Terim tarafından hücuma yollandı ve forvet oynadı.



3 dakika sonra Kerem topu soldan alıp sürdü ve Donk'a attı. Hollandalı oyuncu, 3 Malatyalı'nın arasında topu Ryan Babel'e yolladı ve vatandaşı da uzaktan attığı golle 3 puanı getirdi. Gol sonrası ise Donk, bu kez savunma yapmak için yeniden stoper oldu.



