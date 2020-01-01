Johnson: "Wiggins, Warriors'ta mükemmel bir konumda!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki spor analisti Eddie Johnson, Andrew Wiggins'in gelecek sezon öncesinde Golden State Warriors'da mükemmel bir konumda olduğunu söyledi.



Steph Curry ve Klay Thompson'ın geri dönmesiyle, Wiggins becerilerini sergilemek ve oyununu başka bir seviyeye taşımak için fazlasıyla fırsat yakalayabilir.



Johnson, SiriusXM NBA Radio'da, şu açıklamalarda bulundu:



"İnsanlar Andrew Wiggins ile ilgili olumsuz yorumlar yapıyorlar. Ama şunu anlamaları gerek, Minnesota'da işlevsiz bir konumdaydı. Jimmy Butler senaryosuyla, insanların onun bir numaradan seçildiğini bilmesine rağmen kaybetmesiyle... Orada favori bir oyuncu olan Kevin Love ile takas edilmişti. Kendisi agresif bir oyuncu değil.



Ama şimdi ona nasıl oynanacağını öğretecek, sertliğin ne olduğunu gösterecek, ona çeki düzen verecek ve kendisini daha iyi yapmak için harika bir pozisyona getirecek bir grup adamla beraber. Kimse Klay'i veya Steph'i boşta bırakmaz, ama o boşta olacak.



Draymond büyük ihtimalle, herkes Klay ve Steph'in yaptıklarına odaklanırken, onların hemen arkasından smaç basabilecek ve turnike atabilecek bu çocuğa ortalama dört asist yapacaktır. Bunu bilmiyorsa, anlasa iyi olur. Hayatında olabileceği en iyi konumda."



Wiggins ve iki Draft hakkı Golden State'e takas yoluyla ulaşırken, Minnesota Timberwolves da Jacob Evans, D'Angelo Russell ve Omari Spellman'ı kadrosuna katmıştı.



Önceki sezon Warriors için 12 maç oynayan Wiggins, maç başına 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



