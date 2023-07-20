Eski NBA oyuncusu Eddie Johnson, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in eski takım arkadaşı Jordan Poole'u yumruklama olayı hakkında konuşarak, Green'in kötü liderliğini eleştirdi.



Johnson, Green'in olayı kamuya açarak durumu yanlış bir şekilde ele aldığını söyledi.



Warriors forveti, geçtiğimiz günlerde olayla ilgili tekrar konuşarak, yumruğun anlık bir sinirle gerçekleşmediğini ve Poole'un "saçma sapan konuşmasıyla" zaman içinde sabrının taştığını öne sürmüştü.



Johnson, SiriusXM NBA Radyosunda düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Lige yeni giren genç oyuncuları dizginlemeye çalışıp, onların yetişkin bireylere dönüşmelerine yardımcı olmaya çalışmanız gerekir. Benim çaylağım, lig tarihinin en tezcanlı çaylaklarından biriydi, Gary Payton'dı. Bunu vaktiyle kendi de söylemişti.



Öte yandan genç bir Shawn Kemp de vardı. Onlara yaklaşmanın belli bir yolu vardır. Gary Payton'ın artık 'büyümesi' gerektiğini ben şahsen asla kamuya açıklamazdım. Özel olarak yüzüne karşı söylerdim. Zaten öyle de yaptım.



Yani Jordan Poole halen olgunlaşmamışsa, o çocuk senin gözetimindeydi Draymond. Sen onun olgunlaşmasına nasıl yardım edeceğini bilmiyordun. O yüzden çocuğu hemen günah keçisi yapmayın çünkü daha çok genç. Bunlar hep kötü liderliğin eseri."



Warriors, Haziran ayında Poole'u, Chris Paul'u Golden State'e gönderen bir anlaşmayla Washington Wizards'a takas etmişti.



