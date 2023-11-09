Brooklyn Nets forveti Cam Johnson, yıldız oyuncu Kawhi Leonard'ın Raptors'ta şampiyonluk yaşadığı 2019 sezonu için Toronto'da "heykelinin dikilmesini hak ettiğini" söyledi.



Toronto'da geçirdiği tek sezonda Kawhi, Raptors ekibini tarihinin ilk NBA şampiyonluğua taşımayı başarmıştı.



Kawhi yalnızca birkaç ay sonra ayrılmış olsa da, Johnson'a göre Raptors'la kazandığı bu şampiyonluk kendisini "heykelinin dikileceği" bir statüye kavuşturmuş oldu:



"Adam ciddi ciddi Toronto'ya gitti, hiçbir şey söylemedi, şampiyonluk kazandı ve ayrıldı. Bu efsanevi bir şey. Efsanelerin heykelleri dikilir. Özellikle bu başarıyı Golden State Warriors gibi bir takıma karşı kazanarak."



Raptors o sezon Doğu Konferansı'nı Milwaukee Bucks'ın ardından 58-24'lük dereceyle ikinci sırada tamamlamış, Finaller MVP'si Kawhi ise sezonu maç başına 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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