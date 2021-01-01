Johnson'ın Jordan anısı: "Gelip bana 'Annen ne yapıyor?' dedi..."

Eski Charlotte Hornets yıldızı Larry Johnson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın aklıyla oynama amacıyla annesinden bahsettiği bir anısını anlattı.



"Knuckleheads" isimli podcast'te konuşan Johnson, Jordan'ın annesini sorduğu ve gecenin geri kalanı için ruh halini mahvederek sahadaki performansını etkilediği anı şu şekilde paylaştı:



"Onunla ilk tanıştığımda sahanın dış tarafındaydık ve doğrudan bana gelip 'Dorothy nasıl?' diye sormuştu.



Bunu sorduğunda, maç boyunca oynayamamıştım. Eni konu yanıma gelip annemin nasıl olduğunu sordu, adını kullandı. Bilgilerime bakıp annemin adının Dorothy olduğunu görmüş. Sanırım sekiz sayı falan atabilmiştim. 24 sayı ortalamayla oynuyordum."



