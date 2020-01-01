Johnson: "Hawks'ın şampiyonluğu, playofflara kalmak olacak!"

Eski Phoenix Suns oyuncusu ve şu anki TV analisti Eddie Johnson, Atlanta Hawks'ın bir şampiyonluk için rekabet etmek adına doğru yolda olduğunu söyledi.



Hawks, ölü sezon döneminde Rajon Rondo, Danilo Gallinari ve Bogdan Bogdanovic gibi eklemeler yaparak, uzun ömürlü bir playoff takımı olma yolunda önemli adımlar atmıştı.



Johnson, SiriusXM NBA Radio podcasti'nde Hawks'ın gelecekte bir NBA şampiyonluğu kazanmak adına rekabet etmek için, doğru yolda olduğunu belirtti:



"Bu başlı başına bir süreç ve şu anda Hawks'ın yürüttüğü süreçi şampiyonluk kalibresinde. (Clint) Capela'yı aldılar ve kimse bunda bahsetmiyor bile. Sonra Rondo'yu aldılar, Gallinari aldılar. Bunlar başarıyı tatmış üç veteran oyuncu ve bu genç oyuncuların etrafında olacaklar. Hawks için mutluyum, gerçekten... Taraftarların arenaya girmesine izin verilseydi, salonu muhtemel şampiyonluk adayı takımıymış gibi doldururlardı."



Johnson, önümüzdeki sezon için beklentileri azaltma konusunda ise şunları söyledi:



"Birkaç yıldır playofflara çıkmayan Hawks'ın şampiyonluğu, şu anda 7'nci veya 8'inci sıraya çıkmak olacak. Çünkü playoffları gerçek anlamda deneyimlemeden, bir şampiyonluğu düşünemezsiniz. Bu artık bir playoff takımıdır. Son derece derinler."



