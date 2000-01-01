Johnson: "Dallas, gizlice NBA Finalleri'ne girebilir"

Eski Dallas Mavericks koçu Avery Johnson, Mavericks'in NBA Finalleri'ne gizlice girebileceğini söyledi.



Johnson, CBS Sports ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi:



"Dallas Mavericks'i görmek için oldukça ilgiliyim ve sabırsızlanıyorum. Bu adamları yedi maçlık bir seriye koyarsanız, finallere girebilecek bir takım."



40-27'lik bir derece ile Mavs, 2016'dan bu yana ilk kez playofflara geri dönme ivmesinde ilerliyor. Şu anda Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alan ekip, 8. sıradaki Memphis Grizzlies'e karşı yedi maç önde bulunuyor.



"DALLAS, TAM ARADA BULUNUYOR"



Mavs'in 31 Temmuz'da Houston'a karşı oynadığı sekiz maçlık normal sezon programı, kendilerine elverişli bir playoff yolu sunabilir. Mavs'in programı Rockets, Suns (iki kez), Kings, Clippers, Bucks, Jazz ve Trail Blazers ile eşleşmeler içeriyor.



Johnson, "En kolay programları olan takımlara ve en zor programı olan takımlara baktığımızda, tam aradaki takımın Dallas Mavericks olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.



Mavs'in programı, toplam 287-230'luk (.555) derecesi olan ekipleri içeriyor. Sıralamalarda Dallas'ın hemen üstündeki iki takıma gelince, Houston'ın sekiz rakibi toplam 304-214 (.586) ve Oklahoma City'nin rakipleri toplam 303-220 (.579) derecelerinde. Mavs, sıralamalarda Oklahoma City ve Houston'ın yalnızca 1.5 maç gerisinde.



Ancak, Dallas için her şey en iyi durumda değil. Willie Cauley-Stein, büyük ölçüde kızının Temmuz ayında beklenen doğumundan dolayı oturmayı seçerken, Dwight Powell, Jalen Brunson ve Courtney Lee de çeşitli sakatlıklar yüzünden forma giyemeyecek isimler.



"LUKA-PORZEE, BASKETBOLUN EN İYİ İKİLİSİ"



Ancak Mavs'in yıldız ikilisi Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in şu anda maç başına 47.9 sayılık ortalaması bulunuyor.



Doncic şu anda 14 triple-double ile lige liderlik ederken, Porzingis sezon durmadan önce All-Star formunu yeniden kazanmış gibi görünüyordu.



Johnson, ikili hakkında şu şekilde konuştu:



"LeBron James'in dışında, bence ayaklı bir triple-double olan Luka Doncic'e sahipler. Batman olan Luka Doncic için Robin olan Kristaps Porzingis ile de, tüm basketboldaki en iyi ikili onlarda."



