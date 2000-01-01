Johnson, Brooklyn Nets ile bir "telafi" arayışında

Brooklyn Nets guardı Tyler Johnson, hayal kırıklığı olan Phoenix Suns dönemi sonrasında bir "telafi" aradığını söyledi.



Johnson'ın Suns'la olan dönemi, kendisinin beklediği kadar iyi geçmemişti. Artık dört sene önce parçası olmak istediği Nets ile beraber olan Johnson, kayıp zamanı yakalamaya çalışıyor.



Johnson, Şubat 2019'da Miami Heat'ten Suns'a takas edilmişti. Ona göre Suns, rolünün ne olacağını belirlemekte zorlanmıştı ve bu ortaklık, sonunda Nets ile anlaşmadan önce, Şubat 2020 serbest kalmasıyla sona ermişti.



"Açıkçası istediğim şekilde gitmedi. Kimsenin hatası olmasa da, daha iyiye gidebileceğini düşündüğüm birkaç şey vardı. Oraya gidip hızlı bir değişim yaşamamla, takımdaki rolümün ne olduğunun anlaşılması konusunda herkesin aynı düşüncede olması uzun zaman almıştı. Ne yazık ki yürütemedik, ama neyse ki, buradayım (Nets ile). Kendimi bir şeyleri telafi edebileceğim bir pozisyonda görüyorum."



2016 yazında Johnson sınırlı bir serbest oyuncuydu ve Brooklyn Nets'ten dört yıllığı 50 milyon dolarlık bir teklif almıştı. Ekibin bir parçası olmak istediğini söylese de, Heat ekibi Nets'in teklifini karşılamış ve sonunda Johnson'ı takımda tutmuştu.



