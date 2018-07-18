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Johnathan Motley, LA Clippers'ta!

Dallas Mavericks, Maarty Leunen'in haklarını ve bir miktar nakit parayı, LA Clippers'dan Johnathan Motley ve Renaldas Seibutis'in hakları karşılığında aldı.

Dallas Mavericks, Maarty Leunen'in haklarını ve bir miktar nakit parayı, LA Clippers'dan Johnathan Motley ve Renaldas Seibutis'in hakları karşılığında aldı.

Leunen, son 10 sezonunu İtalya, İtalya ve Almanya'da profesyonel olarak oynadı. Washington eyaletinden olan Leunen, 10 yıl önce Oregon'dan ikinci turda Houston Rockets tarafından draft edilmişti ve hakları da 2016 yılında Clippers'a satıldı.

Motley geçen yıl Baylor'dan ayrıldıktan sonra Dallas'la iki yönlü bir kontrat imzaladı. 11 maçta, 8.7 sayı ve 4.5 ribaunt ortalaması tutturdu.

Seibutis, 2007 yılında Mavericks tarafından ikinci turda seçilmişti. Litvanyalı oyuncu, Avrupa'da 16 yıldır profesyonel olarak oynuyordu.

Dallas ayrıca yedi yıl boyunca Çin'de profesyonel olarak oynayan Ding Yanyuhang ile de kontrat imzaladı. Ding geçen sene yaz liginde Mavericks'le beraberdi.




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