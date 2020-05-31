John Wick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Chad Stahelski ve David Leitch'ın ortaklaşa yaptığı ve başrolünde oynayan ünlü oyuncu Keanu Reeves ile dikkatleri üzerine çeken John Wick filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. İşte John Wick ile ilgili bilgiler…John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği filmin başrolünde Keanu Reevus yer alıyor.28 Kasım 2014 / 1s 41dk / Aksiyon, Gerilim: David Leitch, Chad Stahelski: ABD, Kanada, ÇinKeanu Reeves – John WickMichael Nyqvist – Viggo TarasovAlfie Allen – Iosef TarasovAdrianne Palicki – Miss PerkinsBridget Moynahan – HelenIan McShane – WinstonJohn Leguizamo – AurelioWillem Dafoe – Marcus