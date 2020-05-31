John Wick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

John Wick, bu akşam TV ekranlarında olacak. Bir intikam hikayesinin anlatıldığı John Wick filminin konusu internette araştırılıyor. Peki, John Wick filmi ne zaman vizyona girdi? John Wick konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…
Yönetmenliğini Chad Stahelski ve David Leitch'ın ortaklaşa yaptığı ve başrolünde oynayan ünlü oyuncu Keanu Reeves ile dikkatleri üzerine çeken John Wick filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. İşte John Wick ile ilgili bilgiler…
JOHN WİCK FİLMİ KONUSU
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği filmin başrolünde Keanu Reevus yer alıyor.
28 Kasım 2014 / 1s 41dk / Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: David Leitch, Chad Stahelski Ülke: ABD, Kanada, Çin
Keanu Reeves – John Wick Michael Nyqvist – Viggo Tarasov Alfie Allen – Iosef Tarasov Adrianne Palicki – Miss Perkins Bridget Moynahan – Helen Ian McShane – Winston John Leguizamo – Aurelio Willem Dafoe – Marcus