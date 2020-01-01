John Wall ve DeMarcus Cousins, parkelere döndüler!

Houston Rockets'ın yeni oyuncuları John Wall ve DeMarcus Cousins, sakatlıkları dolayısıyla uzun bir süre parkelerden uzak kaldıktan sonra, geçtiğimiz gece geri döndüler!



Wall, topuk ve aşil tendonu sakatlığı nedeniyle neredeyse iki yıl kaçırdıktan sonra, önceki All-Star formuna döneceğine söz vermişti. Rockets ile Chicago Bulls'a karşı (125-104, galibiyet) dün gece oynadığı ilk maç, en azından bu umudun mümkün olduğunu göstermiş oldu.



Aynı zamanda, dört sezon boyunca dört takıma gitmiş ve üç büyük sakatlık geçirmiş olan Cousins için de bir Rockets forması giymek, oldukça cesaret verici bir tecrübe olmuştu.



Karşılaşmada 6/10 isabetle 13 sayı, 5 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla oynayan Wall, maç sonrasında şu şekilde konuştu:



"Bu gece tekrar bir NBA maçında yer almak harikaydı. Son iki yıldır ne kadar çok çalıştığımı biliyorum. Hazırlık maçı olsa da, benim için olağanüstü bir andı.



Wall, takım arkadaşı James Harden'ın ve Bulls'a karşı oynamayan diğer oyuncuların katılmasıyla, Rockets'ın "çok özel bir takım" haline gelebileceğini söyledi:



"Bu adamların ekibimize neler katabileceklerini ve takımı ne kadar iyi hale getirebileceklerini biliyoruz. Tarihin en iyi skorerlerinden biri olan James'in neler yapabileceğini biliyoruz. Şu an elimizdeki parçalara bu isimleri de eklediğinizde, çok özel bir ekip olabileceğimizi düşünüyorum."



"BAZI ANLARDA, DURUP JOHN'I İZLEDİM!"



Karşılaşmada sahada kaldığı 15 dakikada 5/7 şut isabetiyle 14 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blok kaydeden Cousins ise, şu açıklamaları yaptı:



"Güzel bir histi. Bazı anlarda John'ı seyrederken dalıp gittiğim kolej günlerimiz aklıma geldi. Bazı anlarda, 'bakalım şimdi ne yapacak' moduna girdiğim olmuştu. Cidden harika bir duygu. Kardeşim olarak gördüğüm bir adamla aynı sahayı paylaşabildiğim için mutluyum.



Kim ilgilenmiş veya izlemişse, onlar için iyi bir performans ortaya koyduk. Şu anda takımın bulunduğu koşullar ne olursa olsun, halen gerçekten iyi bir takım bulunduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen oldukça yetenekli ve yerinde bir takım. Birkaç parça eksik diye, yatacak değiliz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Umarım bu parçalar bize katılır ve biz de ekip olarak gelişmeye devam ederiz."



İkilinin uzun bir süre ardından gösterdikleri performans, şu şekildeydi:



