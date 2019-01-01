John Wall'un takası "olası değil"

Houston Rockets'ın John Wall'u içeren bir takas veya sözleşme satın alımı işleminin, takımla karşılıklı bir anlaşma ile kadro dışı oluşunun devam etmesi nedeniyle "muhtemel" olmadığı iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania yaptığı açıklamada NBA yönetimlerinin Wall'a serbest oyuncu döneminde yalnızca şu anki dört yıllık 171.1 milyon dolarlık sözleşmesinden daha karşılanabilir bir kontratla müsait olursa "ilgi göstereceklerini" bildirdi.



Kasım ayı sonlarında ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wall'un Rockets'ın aktif kadrosuna geri dönmekle ilgilendiğini, ancak takımın yönetiminin gelecek için yapılanmaya odaklanmaya devam ederken, kendisine yalnızca "tamamlayıcı bir rol" vaat edebileceğini belirtmişti.



Hiçbir uzlaşmaya varılmaması nedeniyle, Wall 2021-22 sezonunda hala parkelerde görünmemişti.



Wall, Houston tarafından Aralık 2020'de Russell Westbrook'u Washington Wizards'a gönderen bir anlaşmanın parçası olarak alınmıştı.



31 yaşındaki oyuncu, önceki sezonun ikinci yarısında Rockets için iyi performans göstermiş, 40 maçta 20.6 sayı, 6.9 asist, 3.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



