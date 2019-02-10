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John Wall, tedavi sürecinde üniversiteyi bitirecek!

John Wall, evinde ayağı kayıp aşil tendonunu koparması dahil olmak üzere talihsiz bir kaç hafta geçirdi, ancak Washington Wizards yıldızı, The Athletic'ten Fred Katz'a göre üniversiteden mezun olarak zamanını verimli bir şekilde geçirmeyi planlıyor.

John Wall, evinde ayağı kayıp aşil tendonunu koparması dahil olmak üzere talihsiz bir kaç hafta geçirdi, ancak Washington Wizards yıldızı, The Athletic'ten Fred Katz'a göre üniversiteden mezun olarak zamanını verimli bir şekilde geçirmeyi planlıyor.

Katz'in tweet'i şu şekilde:

"John Wall, sakatlık zamanını koleji bitirmek için bir fırsat olarak kullanacağını söyledi. Mezuniyetine yakın olduğunu belirtti."

Kentucky dönemindeyken, Wall bir sezon sonra dokuz yıllık kariyeri boyunca oynadığı Wizards tarafından 1. sırada seçildiği NBA'e gitmişti.

Sakatlıktan önce Wall, sezonda ortalama 20.7 sayı, 8.7 asist ve 1.5 top çalma ile oynuyordu.




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