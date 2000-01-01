John Wall, Kevin Durant'le idman maçları yapıyor!

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'un, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in organize ettiği idman maçlarında yer aldığı bildirildi.



Wall, neredeyse iki yıl aradan sonra sahaya dönmek için çalışmayı sürdürüyor. Wall'un, 11 Mart'ta NBA sezonu ertelenmeden önce, takım arkadaşlarıyla 5'e 5 idman maçlarında yer aldığı biliniyordu.



Ancak şimdi, bir NBC Sports raporuna göre, 2020-21 sezonu başlangıcı öncesinde Wall, NBA'in en iyi oyuncularına karşı rekabet ediyor:



"Los Angeles'taki The Academy'de - bir zamanlar Mamba Akademisi olarak biliniyordu - Wall, Troy Brown Jr. ve Thomas Bryant dahil olmak üzere birkaç Washington Wizards oyuncusu, Brooklyn Nets üyeleriyle çeşitli maçlar oynadılar. Washington'lı olan Kevin Durant ve Kyrie Irving de, diğerleri arasındalardı.



Bir kaynağa göre, bu maçlar Durant tarafından organize edildi. Wall gibi, Durant de yırtık bir aşil tendonu sakatlığından sonra geçirdiği ameliyat yüzünden, 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı."



Rapor, Wall'un her zamanki patlayıcılığını ve "çok gelişmiş" üçlük atışını sergilediğini öne sürdü. Beal'ın de elinden gelenin en iyisini yapmasıyla, Wizards kadrosu, gelecek sezon playoff için savaşabilir.



