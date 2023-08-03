Serbest oyuncu John Wall, İtalya'da forma giyeceğine dair dedikoduları yalanladı.



Yakın zamanda Wall'un İtalyan EuroLeague takımı olan Olimpia Milano ile görüşmelerde bulunduğuna dair söylentiler dolaşıyordu.



Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta yaptığı bir antrenmanda birkaç NBA takımının dikkatini çekmiş olan Wall, serbest oyuncu statüsüne rağmen İtalya'yla ilgili söylentileri Twitter'da şu şekilde yalanladı:



"Kimden alıyorsunuz bu bilgileri? Yalan haber!"



Geçtiğimiz yaz La Clippers'la imza atmasının ve son takas tarihinde Houston Rockets'a geri dönmesinin ardından, Wall daha sonra Şubat ayında serbest kalmış ve o zamandan beri herhangi bir NBA takımında forma giymemişti.



2022-23 sezonunda Wall, maç başına sadece 22,2 dakikada 11,4 sayı, 2,7 ribaund ve 5,2 asist ortalamaları yakalamıştı.



