John Wall, iki sene sonra ilk NBA maçına çıktı!

Houston Rockets yıldızı John Wall, iki yıllık sakatlık döneminden sonra ilk NBA maçında oynaması sonrası konuştu.



Rockets'ın geçen gece Houston'da Sacramento Kings karşısında 122-119'luk skorla aldığı galibiyetin ardından Wall, 735 gün sonra ilk NBA maçında oynadı.



Kings'e karşı 22 sayı, 9 asist ve 6 ribaund ile oynamış olan Wall, maçın ardından şunları söyledi:



"Çıkıp eğlenebilmek harikaydı. Sahaya girdiğimde ve hava atışı sonrasında top ellerime değdiğinde iyi hissediyordum. En iyi oyunculardan bazılarıyla rekabet edebildiğim ve bu ligdeki en iyi point guardlardan biri olma yeteneğine sahip olduğumu kanıtlama şansı edinebildiğimden ötürü, mutluyum.



İki yıldır oynamadığımı düşünürsek, 22, 9 ve 6 yapmak hiç fena değil. Kendimi tebrik edebilirim ve bir sonraki maçta daha da iyi olacağımı biliyorum."



"ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORDU"



33 sayısının 16'sını dördüncü çeyrekte bulan takım arkadaşı James Harden ise, Wall'un performansını şu şekilde övdü:



"Son derece agresifti, oyun kuruyordu, savunmayı da elden bırakmıyordu. Özellikle iki yıldır oynamayan birine göre gerçekten çok iyi görünüyordu."



