Washington Wizards yıldızı John Wall, sol aşil tendonu sakatlığından "%110" kurtulduğunu ve sonraki sezonun başlamasını iple çektiğini açıkladı.



Wall, 2018-19 sezonundan bu yana NBA'de forma giyemiyor ve aslen Orlando bubble'ına gidecek kadar sağlıklı olmasına rağmen, katılmama kararı almıştı.



Wall, ESPN'den Jason Fitz ve Field Yates'e şunları söyledi:



"Çok iyiyim. %110 sağlıklıyım. Şu sıralar vücudum ve beslenme düzenim gibi şeyler üzerinde uğraşıyorum. Gelecek sezon oynamamıza ne zaman izin verecekler, onu bekliyorum. Çünkü oynamak için çok sabırsızım."



Wall ayrıca Wizards'ın NBA bubble'ındaki performansına da övgüde bulundu:



"Gençlerin sahaya çıkıp oynama, hata yapma ve bunlardan ders çıkarma fırsatı bulmalarını görmek harikaydı. İlk başta taraftarlar olmadan bubble'ı izlemek tuhaftı, ama bu adamlar çıkıp ellerinden geleni yaptılar.



Günün sonunda tek yapabileceğiniz şey, üst düzeyde basketbol oynamak ve rekabeti ortaya koymaktır. Onların yaptıkları da buydu. Bence pek çok harika maç izledik. Neredeyse adamlar idman maçları oynuyormuş gibiydi, çok daha özgürlerdi ve bu, yüksek skorlu maçlarla falan da belli oluyordu."



