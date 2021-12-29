John Terry, Chelsea'ye geri döndü!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin efsane savunma oyuncusu John Terry, Londra ekibine kulüp akademisinde Antrenör Danışmanı göreviyle geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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John Terry, Chelsea'ye geri döndü!
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29 Aralık 2021 17:52
Chelsea, efsane oyuncusu John Terry'nin, kulübün akademisinde Antrenör Danışmanı görevine getirildiğini duyurdu.

Londra kulübü yaptığı açıklamada kulübe ciddi hizmetleri olan John Terry'nin 4 yıl aradan sonra Stamford Bridge'e geri döneceğini açıkladı.

İngiliz eski savunma oyuncusu, kariyerine başladığı kulüpte, genç oyuncular ve antrenör ekibine danışmanlık görevinde bulunacak.

20 yıl boyunca Chelsea forması giyen Terry, bu yılın başlarına kadar Aston Villa'da antrenör yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

41 yaşındaki oyuncu, Chelsea ile toplamda oynadığı 700'den fazla maça çıktı ve 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Daha önce son dönemlerde teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin John Terry ile ilgilendiği iddia edilmişti.


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