John Terry, Chelsea'ye geri döndü!

Chelsea, efsane oyuncusu John Terry'nin, kulübün akademisinde Antrenör Danışmanı görevine getirildiğini duyurdu.



Londra kulübü yaptığı açıklamada kulübe ciddi hizmetleri olan John Terry'nin 4 yıl aradan sonra Stamford Bridge'e geri döneceğini açıkladı.



İngiliz eski savunma oyuncusu, kariyerine başladığı kulüpte, genç oyuncular ve antrenör ekibine danışmanlık görevinde bulunacak.



20 yıl boyunca Chelsea forması giyen Terry, bu yılın başlarına kadar Aston Villa'da antrenör yardımcılığı görevinde bulunuyordu.



41 yaşındaki oyuncu, Chelsea ile toplamda oynadığı 700'den fazla maça çıktı ve 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.



Daha önce son dönemlerde teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin John Terry ile ilgilendiği iddia edilmişti.





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