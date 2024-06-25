John Stones: ''İki maça kıyasla geliştik''

Diğer maçlara göre iyi oynadıklarını söyleyen John Stones,

"Hedefimiz grup birincisi olmaktı ve bunu başardık. Bu, kolay bir yol olmayacak. Diğer iki maça kıyasla çok fazla gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum, hücumcularını iyi durdurduk ve daha fazla şans yarattık.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, ''Taraftarların gol fırsatı yakalayamamaktan kaynaklanan hayal kırıklığını anlayabiliyorum ama futbol asla kolay bir oyun değil. Yedekten girenlerin hepsi bugün büyük bir etki yarattı, onlara teşekkür ediyorum. Evden binlerce kilometre uzağa gelmek ve istedikleri kadar maç süresi alamamak kolay değil.'' ifadelerini kullandı.

John Stones sözlerini, ''Kendimize ve kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanıyoruz. Önümüze kim çıkarsa çıksın yenmemiz gerektiğine inanıyorum. Gerektiğinde öne çıkmamız gerekiyor ve antrenmanlarda bunun için çok çalışacağız." şeklinde noktaladı.