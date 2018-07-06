John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere Milli Takımı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, rakibi Kolombiya'yı penaltılarla mağlup etti.



Bu maçın ardından yorumlarda bulunan Maradona ve Mourinho, İngiltere Milli Takımı'nı maçı tiyatroya çevirerek ve sahtekarlık yaparak kazandıklarını belirten yorumlarda bulundu. Mourinho, özellikle oyuncuların kendilerini yere atıp faul yapmaları hakkında konuşurken, eşleşmenin başından beri Kolombiya destekçisi olduğunu belirten Maradona ise Harry Kane'e verilen penaltının yanlış olduğunu, Kane'in defans oyuncusunu kendisinin çektiği ve sonra kendisini yere atttığını iddaa etti.



Buna ek olarak Maradona, İngiltere'nin aldığı bu galibiyet için, "Büyük hırsızlık" dedi.



"GEREKTİĞİ YERDE FAUL ALDIK, KENDİMİZ YERE ATMADIK"



Gelen bu ağır eleştirilere İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu John Stones'dan cevap gecikmedi.



Takımının kurallara uygun oynadığını belirten Stones, "Bence futbolu iyi bilme ve oyun zekası ile alakalı bir şey. Kendimizi yere atmadan veya rol yapmadan maçta istediğimi zaman faul alabiliyoruz. Kimse hakemi kandırmaya yönelik haraketlerde bulunmuyor, bizim takımda böyle oyuncular yok. Zeki bir oyun oynayıp, akıllıca fauller almak bizim takım olarak başarılı olduğumuz bir konu." şeklinde ifadelerde bulundu.



"ŞU ANA KADAR OYNADIĞIM EN PİS TAKIM"



Kolombiya Milli Takımı'nın maçtaki esas düzenbaz olduğunu düşünen Stones, "Herhalde şu ana kadar oynadığım en pis takım. Hayatımda hiç böyle bir maç görmedim. Kolombiyalı oyuncuların sergilediği davranışlar çok rahatsız ediciydi. Biz onların bu oyunlarına gelmedik ve onları futbolumuzla yendik." yorumunda bulundu.



"HAKEMİ İTİŞTİRDİLER, PENALTI NOKTASINI KAZDILAR…"



Harry Kane'in penaltı pozisyonu hakkında da yorum yapan Stones, "Penaltıyı kazandığımızda, Kolombiyalı oyuncular hakemin etrafını sardı ve onu itiştirdiler. Penaltı noktasını nasıl ayakları ile kazdığını herkes gördü, bunun gibi bir çok topsuz alanda haraketleri oldu." şeklinde konuştu.



