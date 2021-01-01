John Salley, Paul Pierce için endişeli!

Eski NBA oyuncusu John Salley, tartışmalı Instagram canlı yayınıyla gündeme oturmuş olan eski NBA yıldızı Paul Pierce için endişelendiğini söyledi.



Pierce, Instagram hesabında çok sayıda kadınla beraber eğlenirken ve parti yaparken paylaştığı canlı yayını sonrasında, NBA'in gündemine oturmuştu.



Videoda yasadışı hiçbir şey görülmemiş olsa da, Paul, ESPN'deki işini kaybetmesi de dahil olmak üzere, bu tür eylemlerini açık bir şekilde paylaştığı için bazı ağır sonuçlarla karşılaşmıştı.



Salley, VLAD TV'deki bir röportajda bu olay hakkında konuştu ve o gece "kendisi gibi olmadığını" belirttiği Pierce için endişesini dile getirdi:



"Sadece 'Unutun gitsin, boşver' demek olmaz, onunla bunun hakkında konuşmak durumunda kalabiliriz. Yani yaşını başını almış bir adam, birdenbire bunları yapmaz. Çevrenizde pornografiye dair herhangi bir şey olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bu tarz şeyleri görebilirsiniz, ancak neyi yapıp yapmamanız gerektiğini her zaman göremeyebiliyorsunuz.



Videoyu gördüğünüzde, 'Paul bunun için fazla seviyeli bir adam.' diyorsunuz. Kafasında başka şeyler dönüyormuş gibi görünüyor. O sevdiğim oyuncuya hiç benzemiyordu. Aynı görünmüyordu. İşinin aksine, Paul için daha çok endişeliyim."



