John Obi Mikel, İngiltere'ye dönmek istiyor

Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, yeniden Premier Lig'de forma giymek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
John Obi Mikel, İngiltere'ye dönmek istiyor
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12 Ağustos 2020 17:30
Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmadı. 33 yaşındaki oyuncu, mart ayından beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Uzun yıllar Chelsea forması giyen Obi Mikel, kendisini yeniden İngiltere'de göstermek istiyor.

"İLGİLENENLER VAR"

Obi Mikel yaptığı açıklamada; "İngiltere'den ilgilenen kulüpler var ve neden olmasın? Şu anda kulüplerle görüşme halindeyiz. Kesinlikle acelemiz yok." dedi.

John Obi Mikel, BBC'ye yaptığı konuşmada West Bromwich Albion ve Championship takımı Stoke City ile ilgili iddiaları yanıtsız bıraktı.

John Obi Mikel, 2019/2020 sezonunda Trabzonspor ile 19 Süper Lig maçında boy gösterdi.



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