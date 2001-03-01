John Lucas, Rockets'ın koçu olmaya yaklaşıyor!

The New York Times'dan Marc Stein, John Lucas'ın Houston Rockets'ın bir sonraki başantrenörü olma adaylığının ivme kazandığını bildirdi.



Stein'a göre, Rockets organizasyonunda James Harden, Russell Westbrook ve yakın zamanda atanan genel menajer Rafael Stone, Lucas'a hayranlık duyanlar arasında yer alıyor.



66 yaşındaki Lucas şu anda Houston'ın oyuncu geliştirme koçu olarak görev yapıyor.



LA Clippers'ın Tyronn Lue'yu işe aldığını bildirdikten sonra, Lucas, görünüşe göre Houston'ın koçluk boşluğu için aday olan Jeff Van Gundy ile yarışmaya devam ediyor. Rockets'ın, Çarşamba günü kendisiyle görüşme yaptıktan sonra pozisyonla ilgili olarak Van Gundy ile hala temas halinde olduğu bildiriliyor.



Minnesota Timberwolves asistan koçu David Vanterpool'un adının da işle bağlantılı olduğu söyleniyordu.



Lucas en son 2001-03 yılları arasında Cleveland Cavaliers başantrenörlüğünü yapmıştı ve bir NBA başantrenörü olarak, altı sezonda 173-258'lik bir dereceye sahip.



