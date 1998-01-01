John Lucas, Rockets'ın koç adaylarından!

The New York Times'dan Marc Stein'a göre, John Lucas, Houston Rockets başantrenörlüğü araştırmasında yükselen bir aday konumunda.



66 yaşındaki Lucas, son dört sezonu Mike D'Antoni'nin koçluk kadrosunda, Rockets'ın oyuncu geliştirme koçu olarak geçirmişti.



Stein, ayrıca Lucas'ın Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook ile güçlü ilişkiler geliştirdiğini de belirtti.



DAHA ÖNCE DE KOÇLUK YAPMIŞTI



Lucas, 1976 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş ve koçluğa başlamadan önce ligde 14 sezon forma giymişti.



San Antonio Spurs (1992-1994), Philadelphia 76ers (1994-1996) ve Cleveland Cavaliers (2001-2003) takımlarının başantrenörlüğünü yapan Lucas, 173-258'lik bir dereceye sahip.



Lucas ayrıca 2016'da Rockets'a katılmadan önce Denver Nuggets (1998-2000) ve LA Clippers (2009-2010) için yardımcı koç olarak görev yapmıştı.



Lucas, Tyronn Lue, Jeff Van Gundy, Kenny Atkinson ve Sam Cassell dahil olmak üzere diğer önemli olası adaylara katılırken, Rockets, koçluk boşluğunu doldurmak için zamanını harcıyor.



Takım ayrıca, yakın zamanda Nuggets asistan koçu Wes Unseld Jr. ve Dallas Mavericks asistan koçu Stephen Silas ile görüşme yapma izni almıştı.



