John Collins'le Trae Young'ın araları mı açılıyor?

Atlanta Hawks'ın pivotu John Collins'in, Trae Young'ın hücumu yönetme şekliyle ilgili endişesini dile getirdiği bildirildi.



The Athletic'ten Chris Kirschner ve Sam Amick'e göre, bu olay 5 Ocak'ta, Hawks'ın Cleveland Cavaliers ve New York Knicks'e karşı oynanan maçlarda arka arkaya 15 sayı öne geçip mağlup olmalarından bir gün sonra, bir film seansında gerçekleşti.



Kirschner ve Amick'in raporunda şu ifadeler yer aldı:



"John Collins, takımın Trae Young'ın hücumu yönetme şekliyle ilgili mutsuz olduğuna dair görüşlerini açıkça paylaştı. Seansta olan veya söylenenler hakkında bilgisi olan üç kaynağa göre Collins, Hawks'ın dümdende Young ile işleyişiyle ilgili birkaç problemi ortaya çıkardı.



Collins hücum setlerine daha hızlı girme ve takım arkadaşlarını dışarıdan yalnızca seyretmekle bırakan erken şut denemelerini sınırlama ihtiyacından bahsetti. Oyuna daha fazla dahil olma arzusunu paylaşarak, hücumda daha fazla top paylaşımı isteğini de dile getirdi.



İkili arasında bir diyalog olmasa da, bu eleştiri odada herkesin dikkatini çekti. Ve Young, kaynaklara göre daha sonrasında, Collins'in değerlendirmesine şiddetle karşı çıktığını da başkalarına açıkça belirtti.



En az bir Hawks oyuncusu The Athletic'e, Salı günkü film seansının etkisinin, Çarşamba günkü maça da yansıdığını ve Young'ın pasif ve uyuşuk performansının nedeninin bu olduğuna inandığını söyledi."



"TRAE N'OLURSA OLSUN KARDEŞİMDİR!"



Young, 6 Ocak'ta Charlotte Hornets'a karşı 102-94 mağlubiyet alınan "uyuşuk" performansında üçlük çizgisi gerisinden 0/3, genel olarak ise 2/9 şut isabetiyle oynamış ve ayrıca yedi top kaybı yapmıştı.



The Athletic'in Collins'e bu durumu sorduğu, fakat genç oyuncunun Young ile son zamanlardaki anlaşmazlığa rağmen "Trae ne olursa olsun kardeşimdir." açıklamasını yaptığı kaydedildi.