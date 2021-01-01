John Collins'in ilk tercihi, Atlanta'da kalmak!

Atlanta Hawks forveti John Collins, tercihinin halen Hawks ile yeniden anlaşmak olduğunu söyledi.



İddialara göre Hawks, sezonun başlamasından önce Collins'e dört sezonluğu 90 milyon dolarlık bir uzatma teklifi yapmış, fakat Collins daha kazançlı bir sözleşme imzalaması gerektiğini düşünerek bu teklifi reddetmişti.



Bundan ötürü sezon sonunda sınırlı bir serbest oyuncu olabilecek veya takas da edilebilecek olan Collins, bugünkü son takas tarihinden sonra da Hawks'ta kalmayı beklediğini ve ölü sezona yalnızca maksimum kontrat arayışında girmeyi planlamadığını belirtti:



"Benim özellikle aradığım bir rakam hiç olmadı. Asla 'Sadece maksimum kontrat alırım' diye bir şey demedim. Söylediğim tek şey, ortaya koyduğum oyunumla, benimle aynı şeyleri yapan adamlara kıyasla maksimum kontrat kalibresinde bulunmam gerektiğiydi. Tüm söylediğim buydu. Performansımın benim adıma konuştuğunu düşünmüştüm ama belli ki buradan farklı bir anlam çıkmış."



Collins nihayetinde Atlanta'da kalmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi:



"Burada kalmak istiyorum. Kariyerim boyunca başarılarımı burada görmeyi arzu ediyorum. Bir basketbol oyuncusu olarak ve işiyle gurur duyan biri olarak, Bu organizasyonda yer almanın, burada yaşamanın ve NBA'deki hayatımı bir Hawk olarak geçirmenin benim için anlamı büyük. Geleceğimin burada olmasını isterim. Ancak durumun gerçekliği şu ki, işler her zaman istediğim gibi gitmeyebilir. Geleceğimin olabildiğince iyi olmasını sağlamak için yapabileceğim tek şey, olabileceğim en iyi oyuncu olduğumdan emin olmak ve her gün bunun üzerine çalışmak."



