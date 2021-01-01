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John Collins'e birçok takımdan ilgi var!

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Atlanta Hawks pivotu John Collins'in birkaç takımdan takas ilgisi gördüğünü iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor, Atlanta Hawks pivotu John Collins'in birkaç takımdan takas ilgisi gördüğünü iddia etti.

O'Connor, Collins'in Boston Celtics, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves gibi birkaç takımdan takas ilgisi gördüğünü söyledi.

Hawks'ın karşılığında bir genç oyuncu ve ilk tur Draft hakkı aradığı bildirildi.

Wolves'un, Collins karşılığında Malik Beasley ve ilk tur seçimini içeren bir anlaşmayı reddettiği kaydedildi.

Celtics'in ise, Collins ile birlikte Bogdan Bogdanovic'i de almak istediği açıklandı.


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