NBA'deki takımların, kendilerini Atlanta Hawks pivotu John Collins'in takımla yeniden sözleşme imzalaması ihtimaline hazırladıkları bildirildi.



Substack'ten Marc Stein'e göre, Collins bu yaz piyasada en rağbet gören sınırlı serbest oyunculardan biri olacak ve kendisini almakla ilgilenen takımlar, eninde sonunda Hawks ile yeniden anlaşacağı ihtimali altında faaliyet gösteriyorlar.



Collins ve Hawks, 2020-21 sezonunun başlamasından önce bir uzatma kontratı konusunda anlaşamamışlardı.



Collins önceki sezon maç başına 29.3 dakikada 17.6 sayı, 7.4 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları tutturmuş ve başarılı bir playoff dönemi geçirmişti.



