Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

John Collins'in, Hawks'ta kalacağı düşünülüyor

NBA'deki takımların, kendilerini Atlanta Hawks pivotu John Collins'in takımla yeniden sözleşme imzalaması ihtimaline hazırladıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki takımların, kendilerini Atlanta Hawks pivotu John Collins'in takımla yeniden sözleşme imzalaması ihtimaline hazırladıkları bildirildi.

Substack'ten Marc Stein'e göre, Collins bu yaz piyasada en rağbet gören sınırlı serbest oyunculardan biri olacak ve kendisini almakla ilgilenen takımlar, eninde sonunda Hawks ile yeniden anlaşacağı ihtimali altında faaliyet gösteriyorlar.

Collins ve Hawks, 2020-21 sezonunun başlamasından önce bir uzatma kontratı konusunda anlaşamamışlardı.

Collins önceki sezon maç başına 29.3 dakikada 17.6 sayı, 7.4 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları tutturmuş ve başarılı bir playoff dönemi geçirmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal