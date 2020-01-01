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John Collins, Hawks ile kontrat uzatma konusunda anlaşamadı

Atlanta Hawks ve forvet John Collins'in, bir sözleşme uzatma üzerine anlaşmadıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks ve forvet John Collins'in, bir sözleşme uzatma üzerine anlaşmadıkları bildirildi.

23 yaşındaki Collins, 2021'de oldukça talep görme şansına sahip, sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

The Atlanta Journal Constitution'dan Sarah K. Spencer, Hawks'ın, Collins'e "rekabetçi" bir teklifte bulunduğunu ve takımın kendisini halen tutmakla ilgileneceğini düşündüğünü belirtti.

Collins, birkaç hafta önce maksimum kontrat alması gerektiğini düşündüğünü ancak Hawks'ın ön bürosunun henüz bunu taahhüt etmeye hazır olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 41 maçta 21.6 sayı, 10.1 ribaund, 1.5 asist ve 1.6 blok ortalamaları yakalayan Collins, takım arkadaşı Trae Young ile birlikte yükselen bir yıldız olarak kendini göstermişti.


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