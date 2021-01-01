John Collins, en az 1 hafta yok

Atlanta Hawks, forvet John Collins'in ayak bileği burkulması ve buna bağlı kemik çürüğü sebebiyle, en az bir hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Collins, Salı gecesi Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçta takım arkadaşı Clint Capela'nın ayağına bastıktan sonra bileğini burkmuş ve oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.



Collins'in maç başına üretimi, bu sezon hafif bir düşüşle 47 maçta 18.2 sayı, 7.8 ribaund ve 1.0 blok ortalamalarına gerilemişti.



Collins'in tekrar değerlendirilmeden önce, Atlanta'nın takvimine göre önümüzdeki beş maçı kaçırması bekleniyor.



