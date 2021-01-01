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John Collins, Atlanta'da kalmak istiyor!

Atlanta Hawks uzun forveti John Collins, Atlanta'da oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks uzun forveti John Collins, Atlanta'da oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

Hawks'ın Doğu Konferansı Finalleri'ndeki beklenmedik maratonu yakın zamanda sona erdi ve şimdi ekibin, serbest oyuncu olacak Collins'in geleceğine bakması gerekiyor.

Atlanta ekibi, sınırlı bir serbest oyuncu olacak Collins'e gelebilecek herhangi bir teklifi karşılayıp kendisini takımda tutma imkanına sahip.

23 yaşındaki oyuncu, Hawks ekibiyle geleceği hakkında şu şekilde konuştu:

"Kesinlikle düşünülmesi gereken ve hakkında çokça sefer görüş dile getirdiğim bir durum. Burada olmak istiyorum. Tabii ki çok yakında bir karara varmamız gerekecek. Umarım bu beni burada tutacak bir karar olur."

Collins, normal sezonda maç başına 29.3 dakikada sahada kalarak 17.6 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Playofflarda, sayı ortalaması maç başına 13.9 sayıya düşmüş olsa da, 8.7 ile ribaund rakamlarını yükseltmiş ve takımına büyük bir destek sağlamıştı.


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