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John Collins, ATL'deki rolünden "memnun değil!"

Atlanta Hawks forveti John Collins'in takımdaki rolü nedeniyle "giderek daha fazla hüsrana uğradığı" söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks forveti John Collins'in takımdaki rolü nedeniyle "giderek daha fazla hüsrana uğradığı" söylendi.

The Athletic'ten Shams Charania, Collins'in yakın zamandaki durumunu şu şekilde açıkladı:

"Atletik ve enerjik oyuncu Collins hücum repertuarını geliştirmiş olsa bile, maç başına şut denemeleri ve kullanım oranı son üç sezonun her birinde azalmıştı.

Collins, Hawks soyunma odasında takım basketbolu oynama ve herkesin birbirini kollaması konusunda birçok kez tartışmalar yaşamıştı. Lakin çoğu zaman bu konuda söylediklerinin ciddiye alınmadığını hissetmişti."

Kullanım oranı ve sayı ortalaması (maç başına 17.5 sayı) 2017-18'deki çaylak sezonundan bu yana en düşük seviyede olan 24 yaşındaki oyuncu, 15 Ocak'tan itibaren takas edilebilecek durumda olacak.


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