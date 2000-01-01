John Beilein, Cavs koçluğundan istifa etti

John Beilein'in, Cleveland Cavaliers koçluğu görevinden istifa ettiği belirtildi.



Beilein ve Cavaliers'ın, 2019-20 sezonu anlaşmasında kalan paranın bir kısmını ödeme konusunda bir müzakere ettikleri söylendi. Beilein, geçtiğimiz yaz takımla beş yıllık bir anlaşma yaparak Michigan'dan ayrılmıştı.



Cavaliers 14-40 derecesinde ve Doğu Konferansı'nda son sırada yer alıyor. Beilein'ın hem sahada, hem de soyunma odasında sıkıntı çektiği söyleniyordu ve iki taraflı bir iş birliği sonlandırma arzusu olduğu da biliniyordu.



Cavaliers, yardımcı koç J.B. Bickerstaff'i tam zamanlı başantrenörlüğe terfi ettirecek. Bickerstaff başlangıçta Beilein ile olası bir planın parçası olarak işe alınmıştı.



