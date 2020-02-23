Johan Elmander: "Oradan şampiyon çıktık"

Galatasaray taraftarının sevdiği isimlerden Johan Elmander, derbi öncesinde mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Johan Elmander: 'Oradan şampiyon çıktık'
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23 Şubat 2020 14:25
Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesinde mesaj yolladı.

İsveçli oyuncu paylaşımında, "Size çok güveniyorum Aslanlar, kalbim İmparator'un Aslanlarıyla beraber. Daha önce nasıl Şampiyon çıktıysak oradan, bugün de zaferle çıkacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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