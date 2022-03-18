Joey Barton'ın, eşine saldırı davası ertelendi

Bristol Rovers Teknik Direktörü Joey Barton'ın, geçtiğimiz yıl eşi Georgia Barton'ın kafasına tekme atıp saldırdığı iddiasına dair dava mahkemeye taşındı.



18 Mart Cuma günü görülmesi planlanan mahkeme, Joey Barton'ın avukatının başvurusu üzerine ertelendi. Joey Barton suçlamaları reddederken, savcı Helena Duong olaya ilişkin iddiaları paylaştı.



Duong, arkadaşlarıyla içki içip eğlenen çiftin sarhoşluğun da etkisiyle tartışmaya başladığının ve bunun devamında Joey Barton'ın eşini itip yerdeyken kafasına tekme attığının bildirildiğini söyledi. Sözlerine devam eden Duong, "Bayan Barton, geçen yıl 2 Haziran tarihinde saat 23:14'ü gösterirken polisi aradı ve eşi tarafından saldırıya uğradığını söyledi. 23:18'de olay yerine intikal eden polisler Georgia Barton'ın kafasında kocaman bir şişlik olduğunu ifade ettiler." dedi.



Ertelenen dava, 23 Haziran 2022 tarihinde görülecek.



Bristol Rovers'da teknik direktörlük görevi yapan Joey Barton'ın ismi, futbolculuk döneminde de sık sık şiddet olayları ile anılıyordu.





İLGİLİ VİDEO