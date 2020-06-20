Joey Barton: 'Fenerbahçe deplasmanı inanılmazdı'

İngiliz futbolunun "sıra dışı" isimlerinden Joey Barton, verdiği röportajda Türkiye'de oynadığı maçı unutamadığını söyledi.



Futbolu bırakan 37 yaşındaki isim, "Marsilya - PSG maçları çok iyiydi ancak Zlatan'ın fantastik bir gol attığı, 2012'deki maçta cezalıydım. Hatırladığım en ateşli atmosfer, 2012'de Marsilya ile çıktığım ilk maçta, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe deplasmanıydı. İlk maçına çıkmak için en kolay yer değildi, kendini bile duyamıyordun." ifadelerini kullandı.



2012'de Fenerbahçe, gruplarda Marsilya'yı konuş etmiş ve Alex ile Caner'in golleriyle 2-0 öne geçtiği maçtan son 10 dakikada Valbuena ve Ayew'in attığı goller sonrasında 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.



