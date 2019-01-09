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Joerger, Wolves söylentileri için: "Hedefim Kings'le playoff yapmak"

Dave Joerger, Minnesota Timberwolves'un başantrenörü olabileceği konusundaki söylentilere değinerek, odak noktasının şu anda başında olduğu Sacramento Kings'i playofflara götürmek olduğunu söyledi.

Dave Joerger, Minnesota Timberwolves'un başantrenörü olabileceği konusundaki söylentilere değinerek, odak noktasının şu anda başında olduğu Sacramento Kings'i playofflara götürmek olduğunu söyledi.

Joerger, şu şekilde konuştu:

"Açıkçası ben bir Minnesota çocuğuyum, bu yüzden bu konu ilginç, ama aynı zamanda odak noktam şu anda burası. Yani, takımdaki çocuklarla harika zaman geçiriyoruz... bir kimliğimiz var ve kendimize playoff yarışında olma şansı veriyoruz. Her antrenör ve her oyuncunun, kariyerlerinde tek istedikleri şeyin bu olduğunu düşünüyorum; playofflarda olma fırsatı ve bu gerçekten de aklımın bulunduğu yer."

Joerger daha önce 2014 yılında Timberwolves işi için görüşme yapmış, ancak sonunda Memphis Grizzlies'e dönmeye karar vermişti.




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