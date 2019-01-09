Joerger, Wolves söylentileri için: "Hedefim Kings'le playoff yapmak"

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Dave Joerger, Minnesota Timberwolves'un başantrenörü olabileceği konusundaki söylentilere değinerek, odak noktasının şu anda başında olduğu Sacramento Kings'i playofflara götürmek olduğunu söyledi.Joerger, şu şekilde konuştu:Joerger daha önce 2014 yılında Timberwolves işi için görüşme yapmış, ancak sonunda Memphis Grizzlies'e dönmeye karar vermişti.