Philadelphia 76ers yardımcı antrenörü Dave Joerger'in, "baş ve boyun" kanserinin tedavi süreci nedeniyle birkaç hafta takımdan ayrılacağı açıklandı.



Öncesinde başantrenör Doc Rivers'ı, Sixers yönetimini ve sahibini durumundan haberdar etmiş olan Joerger'in, geçtiğimiz Cumartesi gecesi oynanan maçtan sonra takımdan çekileceğini diğer asistanlara ve oyunculara da bildirdiği belirtildi.



Joerger, erken teşhis sayesinde durumuna olumlu bir şekilde baktığını açıkladı:



"Erken teşhis ettik. Çok şanslıyım. %90'ın üzerinde tedavi olma şansım var, ama tabiiki çok korkutucu ve geçirmesi hiç zevkli olmayan bir süreç. Ülke çapında farklı şehirlere gidip radyasyon ve kemoterapi tedavisi göremem. Tedavime devam etmek için ekipten uzaklaşmam gerekiyor."



Joerger, haberi yaymak isteme sebebinin, başkalarını erken teşhis taramalarından geçirmeye teşvik etmek için olduğunu da sözlerine ekledi.



