Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Joerger, kanser tedavisi nedeniyle 76ers'dan uzak kalacak

Philadelphia 76ers yardımcı antrenörü Dave Joerger'in, "baş ve boyun" kanserinin tedavi süreci nedeniyle birkaç hafta takımdan ayrılacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yardımcı antrenörü Dave Joerger'in, "baş ve boyun" kanserinin tedavi süreci nedeniyle birkaç hafta takımdan ayrılacağı açıklandı.

Öncesinde başantrenör Doc Rivers'ı, Sixers yönetimini ve sahibini durumundan haberdar etmiş olan Joerger'in, geçtiğimiz Cumartesi gecesi oynanan maçtan sonra takımdan çekileceğini diğer asistanlara ve oyunculara da bildirdiği belirtildi.

Joerger, erken teşhis sayesinde durumuna olumlu bir şekilde baktığını açıkladı:

"Erken teşhis ettik. Çok şanslıyım. %90'ın üzerinde tedavi olma şansım var, ama tabiiki çok korkutucu ve geçirmesi hiç zevkli olmayan bir süreç. Ülke çapında farklı şehirlere gidip radyasyon ve kemoterapi tedavisi göremem. Tedavime devam etmek için ekipten uzaklaşmam gerekiyor."

Joerger, haberi yaymak isteme sebebinin, başkalarını erken teşhis taramalarından geçirmeye teşvik etmek için olduğunu da sözlerine ekledi.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal