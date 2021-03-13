Joel Embiid dizinden sakatlandı, MR çekilecek

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Joel Embiid'in geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynadığı maçta sol dizini sakatlaması sonrası, kendisine MR çekileceğini söyledi.
Sahadan sedya yardımıyla taşınmayı reddeden Embiid, birkaç dakika yerde uzandıktan sonra Capital One Arena'nın tünelinden topallayarak soyunma odasına gitti.
Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury.
He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric
— SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021