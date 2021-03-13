Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Joel Embiid dizinden sakatlandı, MR çekilecek

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Joel Embiid'in geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynadığı maçta sol dizini sakatlaması sonrası, kendisine MR çekileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Joel Embiid'in geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynadığı maçta sol dizini sakatlaması sonrası, kendisine MR çekileceğini söyledi.

Embiid, üçüncü çeyreğin ortasında bastığı bir smaç sonrası sol bacağının üzerine anormal bir şekilde iniş yapmasıyla, yerde acı çekerek dizini kavrarken görüldü. 

Sahadan sedya yardımıyla taşınmayı reddeden Embiid, birkaç dakika yerde uzandıktan sonra Capital One Arena'nın tünelinden topallayarak soyunma odasına gitti.

Maç başına 30.2 sayı ve 11.6 ribaund ortalamaları ile oynayan ve sağlık protokolleri nedeniyle Chicago Bulls'a karşı geçtiğimiz Perşembe günkü maçı kaçırmış olan Embiid, MVP performansı geçirdiği bir sezonun ortasındaydı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal