Joel Embiid dizinden sakatlandı, MR çekilecek

Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury.



He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric



— SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Joel Embiid'in geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynadığı maçta sol dizini sakatlaması sonrası, kendisine MR çekileceğini söyledi.Embiid, üçüncü çeyreğin ortasında bastığı bir smaç sonrası sol bacağının üzerine anormal bir şekilde iniş yapmasıyla, yerde acı çekerek dizini kavrarken görüldü.Sahadan sedya yardımıyla taşınmayı reddeden Embiid, birkaç dakika yerde uzandıktan sonra Capital One Arena'nın tünelinden topallayarak soyunma odasına gitti.Maç başına 30.2 sayı ve 11.6 ribaund ortalamaları ile oynayan ve sağlık protokolleri nedeniyle Chicago Bulls'a karşı geçtiğimiz Perşembe günkü maçı kaçırmış olan Embiid, MVP performansı geçirdiği bir sezonun ortasındaydı.