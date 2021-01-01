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Joel Embiid, bu Cumartesi parkelere dönebilir!

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in bu Cumartesi günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in bu Cumartesi günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.

Embiid, KOVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle dokuz maçtır kadro dışıydı ve 76ers ise, kendisi olmadan bu maçların ikisini kazanabilmişti.

The Athletic'ten Shams Charania, Embiid'in üç haftalık bir aradan sonra muhtemelen bu Cumartesi dönebileceğini bildirdi:

"Kaynaklar, 76ers yıldızı Joel Embiid'in KOVID-19 sebebiyle üç haftalık yokluğundan sonra, Cumartesi günü Minnesota'ya karşı dönmesine iyimser gözle bakıldığını söylüyorlar. Embiid bu hafta çalışmalarında hız kazanmıştı. Cumartesi oynayamaması durumunda, ikinci iç saha maçında (Pazartesi, Orlando) oynaması da mümkün."

Geçmişte semptomları olduğu için, Embiid'in parkelere geri dönmek adına 24 saat arayla iki negatif test sonucu vermesi gerekecek.

Embiid bu sezon maç başına 21.4 sayı ve 9.6 ribaund ortalamalarına sahip.


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