ABD Milli Basketbol takımı yöneticisi Grant Hill, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunlarında ABD Milli takımında oynaması ihtimali üzerine 2023 sezonu MVP'si Joel Embiid ile görüştüğünü açıkladı.



Hill, SiriusXM NBA Radio'da Embiid'in durumu hakkında şunları söyledi:



"Evet. Onunla konuşmuştum. Seçenekleri var. Harika bir oyuncu. Aynı zamanda kendisiyle gelecek yaz için de konuşmuştuk. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Yeni evlendiğini biliyorum, kendisini ayrıca tebrik etmek isterim."



Hem Amerikan hem de Fransız vatandaşlığına sahip olan Kamerun doğumlu yıldız oyuncuyla, Fransız basketbol federasyonu Les Bleus'ta oynaması ümidiyle temasa geçmiş, ancak 29 yaşındaki oyuncu henüz iki ülkeye de herhangi bir oynama sözü vermemişti.



FIBA düzenlemeleri uyarınca, Embiid'in herhangi bir uluslararası turnuvaya seçilme hakkı kazanabilmesi için kararını yönetim kuruluna beyan etmesi gerekiyor. ABD'nin tarafını tercih etmesi halinde, Philadelphia 76ers pivotu, NBA'in en büyük yıldızlarından birkaçıyla Paris'te altın madalya için yarışacak.



Bununla birlikte Embiid eğer Fransa'yı tercih ederse, gelecek yılki turnuvada San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama dahil olmak üzere, Rudy Gobert, Evan Fournier ve Nicolas Batum gibi takım arkadaşlarının yanında forma giyebilecek.



