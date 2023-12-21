NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 124-116 JAZZ



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Utah Jazz'i 124-116 mağlup etti.



Sam Merrill 27 sayıyla maçın en skoreriydi ve Cavaliers'a da liderlik etti. Caris LeVert ise 23 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla oynadı.



Jazz'de All-Star oyuncu Lauri Markkanen 26 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Colin Sexton 20 sayıyla, Talen-Horton Tucker ise 19 sayı ve 11 asistle oynadı.



PACERS 144-113 HORNETS



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Charlotte Hornets'ı 144-113 yendi.



Pacers'ta Buddy Hield 25 sayı ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Tyrese Haliburton 28 dakikada 19 sayı ve 13 asist kaydetti.



Hornets adına Terry Rozier 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. Brandon Miller 21 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.



HEAT 115-106 MAGIC



Miami Heat, Amway Center'da Orlando Magic'i 115-106 mağlup etti.



Tyler Herro 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle Heat'i galibiyete taşıdı. Bam Adebayo 18 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Cole Anthony Magic'in en iyi oyuncusuydu ve maçı 20 sayıyla tamamladı. Franz Wagner 15 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



76ERS 127-113 TIMBERWOLVES



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Minnesota Timberwolves'u 127-113 devirdi.



Joel Embiid 51 sayı, 12 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla geceye damgasını vurdu. Tyrese Maxey 35 sayı ve 5 asistle oynadı.



Anthony Edwards 27 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 23 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



KNICKS 121-102 NETS



New York Knicks, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 121-102 mağlup etti.



Julius Randle 26 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle Knicks'e liderlik etti. Donte DiVincenzo 23 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



Nets'te Cam Thomas ve Cam Johnson 20'şer sayıyla mücadele ederken, Mikal Bridges 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.



NUGGETS 113-104 RAPTORS



Denver Nuggets, Scotiabank Arena'da ev sahibi Toronto Raptors'ı 113-104 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 31 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 2 blokla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray ise 20 sayı, 4 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Scottie Barnes 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blokla Raptors'ın en etkili ismiydi. Pascal Siakam ise 18 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



BULLS 124-108 LAKERS



Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 124-108 devirdi.



DeMar DeRozan 27 sayı, 7 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Bulls'un en etkili oyuncusuydu. Coby White 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Patrick Williams ve Alex Caruso ise 15'er sayı kaydettiler.



LeBron James, Lakers'a 25 sayı, 10 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla liderlik etti. Austin Reaves 21 sayı, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Anthony Davis 19 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.



HAWKS 134-127 ROCKETS



Atlanta Hawks, Toyota Center'da ev sahibi Houston Rockets'ı 134-127 mağlup etti.



Hawks'ta Trae Young 30 sayı, 4 ribaund ve 14 asistle oynadı. Dejounte Murray 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken, Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 4 ribaund ve 5 asist kaydetti.



Rockets cephesinde Jabari Smith 34 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca 13 ribaund ve 4 blok da ekledi. Fred VanVleet 32 sayı, 4 ribaund ve 15 asistle oynadı. Dillon Brooks 19 sayı ve 2 top çalmayla, temsilcimiz Alperen Şengün ise 14 sayı, 9 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.



CLIPPERS 120-111 MAVERICKS



LA Clippers, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 120-111 yendi.



Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle galibiyeti getiren isim oldu. James Harden 17 sayı, 5 ribaund, 11 asist ve 2 blokla oynarken, Norman Powell benchten 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ekledi.



Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yapsa da, performansı yeterli olmadı. Tim Hardaway Jr 21 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



CELTICS 144-119 KINGS



Boston Celtics, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 144-119 mağlup etti.



Beş oyuncusu 20 sayı barajını geçen Celtics'te Jaylen Brown, 28 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle başı çeken isim oldu. Derrick White 28 sayı, 7 asist ve 3 blok kaydederken, Kristaps Porzingis 24 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 6 blokla, Jrue Holiday 21 sayı, 8 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla, Payton Pritchard ise 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Kings'te De'Aaron Fox 29 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Domantas Sabonis ise 13 sayı, 10 ribaund ve 8 asist kaydetti.





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