Joel Embiid 1 hafta yok

Joel Embiid'in, ağrılı sol dizinde fizik tedavi göreceği için en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Embiid, Salı günü çektirdiği MR'da yapısal olarak bir hasar olmadığını görmüştü.
Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, sakatlanmanın All-Star maçına bağlı olduğuna inanmadığını söyledi: "Kendisini rahatsız hissettiği bir noktaya ulaşmıştı. Ufak çaplı bir tendinit var. Aslında oldukça yaygın olduğunu düşündüğüm şeyler."
24 yaşındaki Embiid, Sixers formasıyla 54 maçta ortalama 27.3 sayı ve 13.5 ribaund kaydetti.