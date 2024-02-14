Joe Worrall'ın partneri Omar Colley

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Joe Worrall, asıl yeri olan sağ stopere geçiyor...
Kara Kartal'ın yeni transferi Joe Worrall, Kayserispor karşılaşmasında savunma hattında Necip Uysal'la birlikte forma giymişti. Bundan dolayı sağ değil sol stoper hattında forma giyen ve performansı beklentilerin altında kalan Worrall, Konyaspor karşılaşmasıyla Omar Colley'in sol stopere dönüşüyle beraber kendi yerine geçecek.
"BU TARZ MAÇLARI KAZANMALIYIZ"
İngiliz stoper, 0-0 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı: "Deplasmanda oynadık. Pozitif olan tek şey gol yemedik. Bu tarz maçları kazanmalıyız. Fırsatlar yaratmalıyız. Beşiktaş'ın bu maçlardan galibiyetle ayrılması gerekiyor."
Kara Kartal'ın yeni transferi Joe Worrall, Kayserispor karşılaşmasında savunma hattında Necip Uysal'la birlikte forma giymişti. Bundan dolayı sağ değil sol stoper hattında forma giyen ve performansı beklentilerin altında kalan Worrall, Konyaspor karşılaşmasıyla Omar Colley'in sol stopere dönüşüyle beraber kendi yerine geçecek.
"BU TARZ MAÇLARI KAZANMALIYIZ"
İngiliz stoper, 0-0 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından şu açıklamaları yapmıştı: "Deplasmanda oynadık. Pozitif olan tek şey gol yemedik. Bu tarz maçları kazanmalıyız. Fırsatlar yaratmalıyız. Beşiktaş'ın bu maçlardan galibiyetle ayrılması gerekiyor."