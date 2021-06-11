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Joe Rodon: "Türkiye maçı bizim için zor olacak"

Galler Milli Takımı'nın stoperlerinden Joe Rodon, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Joe Rodon: 'Türkiye maçı bizim için zor olacak'
Galler Milli Takımı'nın Tottenham'da oynayan defans oyuncusu Joe Rodon, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kaliteli oyuncular olduğunu belirten stoper, "Türkiye iyi bir takım ve bizim de iyi oyuncularımız var. Kulüplerinde üst düzey seviyede oynayan oyunculara sahip olmak her zaman güzeldir. Takımımızda önemli bir birlikteliğimiz var, bu bence çok güzel." dedi.

Burak Yılmaz ile karşılaşacağı için endişeli olup olmadığı sorulan Rodon, "Turnuvada karşılaştığım her forvet farklı bir meydan okuma oluyor benim için. Hızlı forvetlere karşı oynamak her zaman zordur ancak biz defans oyuncularını daha iyi yapar. Türkiye agresif bir takım, zor bir maç olacak. Umarım pozitif bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, 16 Haziran 19:00'da Galler ile karşılaşacak.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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