Joe Mazzulla, Boston'ın tam zamanlı koçu oldu!

Boston Celtics, geçici koçu Joe Mazzulla ile sözleşme uzatma konusunda anlaşarak, kendisini takım tarihinin 19. başantrenörü olarak atadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Joe Mazzulla, Boston'ın tam zamanlı koçu oldu!
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17 Şubat 2023 10:42
Boston Celtics, geçici koçu Joe Mazzulla ile sözleşme uzatma konusunda anlaşarak, kendisini takım tarihinin 19. başantrenörü olarak atadı.

Mazzulla, Celtics tarafından tüm sezon cezalı olan Ime Udoka'nın yerini resmi olarak almayı başardı.

Celtics'i şu anda 42-17'lık derecesiyle Doğu Konferansı'nda zirveye taşımış olan Mazzulla, Salt Lake City'de bu hafta düzenlenecek NBA All-Star haftasonu etkinliklerinde Giannis'in takımına koçluk yapacak isim olarak seçilmişti.

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