Joe Masi: 'West Bromwich, Diagne'yi istiyor'

İngiltere'de Express Gazetesi West Bromwich Muhabiri Joe Masi, İngiliz ekibinin Mbaye Diagne'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istediğini söyledi.



Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich forması giyen Senegalli oyuncunun performansı İngiltere'de geçer not alırken, kulüp de harekete geçmeye hazırlanıyor.



Muhabir Masi, Diagne'nin Championship'te forma giymeye sıcak bakması durumunda transferin olabileceğini söylerken, "Onun peşinden gidecekler ve 'Championship'te bir yıl geçirmek ister misin?' diyecekler. Ama Premier Lig'den de teklif alacaktır, buna eminim' ifadelerini kullandı.



BRIGHTON VE PALACE İSTİYOR



Devre arasında West Bromwich'e imza atan 29 yaşındaki oyuncunun peşinde Premier Lig'den Brighton ile Crystal Palace'ın olduğu belirtiliyor.



Mbaye Diagne, Premier Lig'de 14 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



