Eski NBA yıldızı olan serbest oyuncu Joe Johnson'ın, bu hafta Milwaukee Bucks ile bir antrenman yapacağı ve NBA'e geri dönme planları olduğu iddia edildi.



Kariyerinde toplam 1.276 normal sezon ve 120 playoff maçında oynamış olan Johnson, oldukça uzun süreli bir NBA deneyimine sahip.



Johnson'ın, halihazırda kadrosunda bir kişilik boşluğu bulunan Bucks ekibiyle sözleşme imzalaması durumunda, soyunma odasında veteran varlığı olma, şut atarak zemini açma ve bire bir pozisyonlarında kendisi ve takım arkadaşları için fırsat yaratma gibi katkılar sağlaması bekleniyor.



39 yaşındaki oyuncu, Utah Jazz (32 maç) ve Houston Rockets (23 maç) için toplam 55 maç oynadığı 2017-18 sezonundan bu yana NBA'de forma giymemişti. Johnson ayrıca 2018'de Rockets ile sekiz playoff maçında da oynamıştı.



Şubat ayında Johnson, FIBA AmeriCup 2022 Elemeleri'nde ABD Milli takımında yer almış ve iki maçta ortalama 26 dakika sahada kalarak, 11.0 sayı, 9.0 ribaund ve 6.5 asist (maç başına 26.0 dakika) istatistikleri tutturmuştu.



17 yıllık NBA tecrübesine sahip olan "Iso Joe", kariyerinde %44.1 şut isabetiyle 16.0 sayı, 4.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip.



