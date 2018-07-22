Bonservisi'de bulunsa da son iki yılı kiralık olarak başka takımlarda geçiren İngiliz kaleci, geleceği hakkında konuştu ve daha fazla oynayabilmek için Manchester City'den ayrılmak istediğini belirtti.Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 31 yaşındaki kaleci, ''Benim işim futbol oynamak. Tüm enerjimi ve zamanımı buna ayırmalıyım. Kalıcı olarak bir yere gitmeliyim. Çok net gözüküyor. Daha çok oynamam gerekiyor. Bu nedenle son iki senedir başka takımlara gidiyorum. Uzun zamandır üst seviyede oynuyorum. Benim, takım içinde önemli bir oyuncu olmam lazım. Bu yüzden kalıcı bir transfer yapmalıyım.'' dedi.2018 Dünya Kupası'nda yer alamaması hakkında da konuşan Hart, ''Takım içinde yer almak isterdim. Takımdaki futbolcularla ilişkim çok iyi. Pickford harika bir turnuva çıkarttı ama turnuvada olmayı çok isterdim.'' şeklinde konuştu.İngiliz kaleci, iki sezon önce Torino'da, geçtiğimiz sezon ise West Ham'da kiralık olarak forma giymişti.